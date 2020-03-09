Ужасное ДПТ в Житомирской области: есть погибшие (Фото)

Новости Украины:Смертельная авария произошла на автодороге "Житомир - Черновцы".

В Житомирской области сегодня утром в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции в Житомирской области, смертельная авария произошла около 4:15 в пгт Любар на автодороге "Житомир - Черновцы".

По предварительным данным, 23-летний водитель БМВ-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Дэу Ланос".

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Дэу Ланос". В реанимационном отделении больницы умер ребенок в возрасте до года, который также находился в "Дэу Ланос".

Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Личности погибших устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в субботу, 7 марта, около 17:40 в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры погибли двое мужчин и женщина.