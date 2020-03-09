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Влетела в блиндаж: В ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка

Влетела в блиндаж: В ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацолиция

Новости Украины:В настоящее время полиция устанавливает все причины трагедии.

На Николаевщине 8 марта во результате ДТП погибла 20-летняя девушка, еще два человека получили травмы на трассе "Днипро-Николаев"

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"8 марта около 21:00 на автодороге Н-11"Днипро-Николаев" близ с. Мешково-Погорелово в районе Баштанского кольца водитель, управляя автомобилем Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся в блиндаж ", - говорится в сообщении.

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В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летняя девушка-пассажир погибла на месте происшествия, еще двух пострадавших с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Напомним, на Одесской трассе под Киевом из-за тумана более 10 авто попали в дорожно-транспортные происшествия.

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Николаевская область, ДТП, Нацполиция, Полиция Николаевской области.
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