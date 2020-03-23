В Киеве произошло ужасное ДТП: инкассаторский бус столкнулся с легковушкой

В Дарницком районе на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади произошло ДТП, в котором погибли двое людей.
Об этом сообщают Вартови Еспрессо.
"Около 3.30 ночи возле м. Славутич по непонятным причинам лоб в лоб столкнулись Шевроле Авео и инкассаторский бус Фольксваген. В результате ДТП водитель 1985 г. р. и женщина, около 25-30 лет получили травмы не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью инструментов деблокировали тела.
В Фольксвагене находился только один водитель 1975 г.н., которого с травмами различной степени тяжести увезла скорая. На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа.
В Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.