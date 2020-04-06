Антициклон в Киеве: над столицей держится сильный смог

Новости Украины:В ближайшие дни в Киеве ожидается загазованность воздуха, вызванная погодными условиями.

В ближайшие дни в Киеве будет наблюдаться загазованность воздуха вызванная областью высокого давления с антициклонической характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое, проинформировали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник утром.

"Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", – спрогнозировали в ГСЧС.

По состоянию на 15.00 воскресенья, 5 апреля, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения - пылает более 100 гектаров. В центре пожара радиация выше нормы.

По состоянию на 14 часов 5 апреля спасатели продолжали тушение двух очагов пожара:

между селами Владимировкой и Жовтневым Котовского лесничества на площади около 20 гектаров

возле села Раговка Котовского лесничества на площади почти 5 гектаров

В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы для населенных пунктов нет.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области - в пределах нормы.