В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки

Новости Украины:С 6 по 9 апреля погода порадует украинцев теплом, однако уже с 10 апреля пойдут дожди и похолодает.

В ближайшие сутки, 6 апреля, в Украине сохранится сухая и относительно теплая погода с растущим атмосферным давлением.

По всех частях нашей страны солнечная погода будет сопровождаться разве что легкой облачностью. Средняя температура воздуха в зависимости от регионов поднимется на 1-5 градусов. Такой прогноз составлен по данным Укргидрометцентра.

Самыми теплыми регионами страны в понедельник будут Запад – +13... +17 градусов и Юг – +12... +15 градусов. Несколько прохладнее будет в Центре – +11... +14, а на Востоке сравнительно "холодно" – +10... +13 градусов.

Все идет к тому, что ночи на 6 и 7 апреля будут последними по-настоящему холодными этой весной. Пока температура воздуха ночью будет колебаться от -3... +1 на Западе до +1... +5 на Юге. Впрочем, уже с 8 апреля температура воздуха ночью не будет опускаться ниже как +3... +7 градусов.

Киев уже традиционно будет отображать среднестатистическую погоду по Украине. В столице 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12... +14 градусов.

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15... +17

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +14... +16

Тернополь – +13... +15

Черновцы – +13... +15

Хмельницкий – +13... +15

Луцк – +14... +16

Ровно – +14... +16

Житомир – +13... +15

Винница – +13... +15

Одесса – +13... +15

Николаев – +13... +15

Херсон – +13... +15

Симферополь – +12... +14

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +12... +14

Чернигов – +12... +14

Сумы – +10... +12

Полтава – +11... +13

Днепр – +13... +15

Запорожье – +12... +14

Донецк – +11... +13

Луганск – +10... +12

Харьков – +11... +13

Киев – +12... +14

Во вторник, 7 апреля, в Украине осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный 7-12 м с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, в южной части местами 3-6° тепла; днём 12-17°, на западе страны до 20°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 14-16°.

Прогноз погоды на 7 апреля, фото: meteo.gov.ua

На 8-9 апреля синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью 1-7° тепла; днем 14-20°, в Приазовье и Крыму 11-17°.

В Киеве без осадков, температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 апреля, фото: meteo.gov.ua

10 апреля осадки в Украине также не ожидаются, 11-12 апреля местами небольшой дождь; 13 апреля в Украине, кроме востока, кратковременные дожди. Температура ночью 4-10° тепла; днем 14-20°.

Прогноз погоды на 10 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.