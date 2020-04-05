Пожар в Чернобыльской зоне: в Киеве и области замерили радиационный фон

Новости Украины:По данным ГСЧС, радиационный фон в Киеве и Киевской области не превышает норму.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области - в пределах нормы.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"По состоянию на 15:00 радиационный фон в г. Киев и Киевской области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР /ч)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что в Киеве в ближайшие несколько дней будет сохраняться загазованность воздуха, вызванная антициклоном.

По состоянию на 7:00 в столице наблюдалась область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Это препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. В ГСЧС заметили, что во второй половине дня ситуация стабилизируется, однако отметили, что эта ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.

Напомним: