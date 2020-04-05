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В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта: Кличко озвучил условие

В Киеве могут запретить передвижение частного транспорта: Кличко озвучил условие
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кличко допускает, что движения частным транспортом в Киеве на время карантина будет запрещено.

Мэр Киева Виталий Кличко допускает запрещение движения частным транспортом в столице на время карантина.

Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала ZIK.

"В случае того, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение ... для того, чтобы инфекционного взрыва не было, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал он.

В то же время Кличко выразил надежду на хорошее развитие событий, но, по его убеждению, необходимо рассчитывать и на плохой сценарий.

"Единственный путь и китайский опыт показывает, мы можем прекратить распространение вообще, чтобы не только прекратить, но и побороть эту болезнь, - если сможем перетерпеть две недели. Если не будет дополнительных заражений - это означает, что мы сможем ослаблять эти процессы, можем открывать общественный транспорт, соблюдая ключевые условия, касающиеся защиты каждого из нас", - добавил мэр Киева.

Напомним: 

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус.
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