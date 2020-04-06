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Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС отчитались о ситуации (Видео)

Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС отчитались о ситуации (Видео)
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории, повышения радиационного фона нет.

Спасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, еще на 20 га территории продолжается пожар, сообщила руководитель пресс-службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

"Удалось потушить один очаг, как вы сказали, тот, что вблизи села Раговка, там где 5 га. Этот очаг пожара полностью ликвидирован. На данный момент остается очаг тот, что 20 га. Там распространения огня уже нет, пожар локализирован, но на данный момент есть очаги пожара, которые еще не удалось ликвидировать", - сказала Рубан в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По ее словам, 20 га - это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживаются спасателями, и те, которые не потушены с прошлых суток.

Рубан отметила, что на данный момент в очаге пожара, где работают спасатели, превышения радиационного фона нет. В Киеве и прилегающих регионах Киевской области также нет превышения радиационного фона.

Пожар: 

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

Напомним:

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Пожар, Чернобыль, ГСЧС.
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