На Житомирщине горела сухая трава: пламя уничтожило четыре здания

Новости Украины:В результате сжигания сухой травы на Житомирщине сгорели 4 пустующих здания, жилые удалось спасти.

В субботу днем на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в с. Закомирня Хорошевского района Житомирской области горела сухая трава и огонь уже вплотную подошел к домам, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"До прибытия спасателей местные жители начали тушить пожар подручными средствами, но их оказалось недостаточно. Из-за сильного ветра пламя от травы мгновенно перекинулось на 3 деревянные хаты и 1 хозяйственное здание. Также существовала угроза жилым домам", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Первоочередные действия специалистов ГСЧС были сосредоточены на отражении огня от домов граждан. Далее с помощью хлопушек они приступили к тушению сухотравья.

"Совместными усилиями пожарных и крестьян в 15:25 пожар был локализован, а в 19:30 - ликвидован. Им удалось предотвратить распространение горения на жилые дома. Огнем уничтожено 3 пустующих и 1 хозяйственое здания, а также 4 га сухой растительности", - рассказали в ГСЧС.

Всего за минувшие сутки спасатели в Житомирской области 33 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и самосевов на открытых территориях общей площадью 71 га.

ГСЧС напоминает, что категорически запрещено:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Напомним: