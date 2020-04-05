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На Житомирщине горела сухая трава: пламя уничтожило четыре здания

На Житомирщине горела сухая трава: пламя уничтожило четыре здания
15:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В результате сжигания сухой травы на Житомирщине сгорели 4 пустующих здания, жилые удалось спасти.

В субботу днем на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в с. Закомирня Хорошевского района Житомирской области горела сухая трава и огонь уже вплотную подошел к домам, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"До прибытия спасателей местные жители начали тушить пожар подручными средствами, но их оказалось недостаточно. Из-за сильного ветра пламя от травы мгновенно перекинулось на 3 деревянные хаты и 1 хозяйственное здание. Также существовала угроза жилым домам", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Первоочередные действия специалистов ГСЧС были сосредоточены на отражении огня от домов граждан. Далее с помощью хлопушек они приступили к тушению сухотравья.

"Совместными усилиями пожарных и крестьян в 15:25 пожар был локализован, а в 19:30 - ликвидован. Им удалось предотвратить распространение горения на жилые дома. Огнем уничтожено 3 пустующих и 1 хозяйственое здания, а также 4 га сухой растительности", - рассказали в ГСЧС.

Всего за минувшие сутки спасатели в Житомирской области 33 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и самосевов на открытых территориях общей площадью 71 га.

ГСЧС напоминает, что категорически запрещено: 

  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Напомним: 

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Пожар, Житомирская область, ГСЧС.
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