Еще один пожар: на Киевщине горела мебельная фабрика

В 4:34 воскресенья в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района ГУ Госслужбы Украины в Киевской области поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики, расположенной в Броварах на ул.Щелковская.
"Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля "Mercedes". Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт", - сообщает пресс-служба областного главка ГСЧС.
Пожарные локализовали возгорание в 6:25 и полностью ликвидировали в 6:55.
О наличии пострадавших и размере причиненных убытков в ГСЧС не сообщили.
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