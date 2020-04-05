Еще один пожар: на Киевщине горела мебельная фабрика

Новости Украины:В Броварах пожарные ликвидировали возгорание на мебельной фабрике.

В 4:34 воскресенья в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района ГУ Госслужбы Украины в Киевской области поступило сообщение о возгорании мебельной фабрики, расположенной в Броварах на ул.Щелковская.

"Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля "Mercedes". Также разведка установила, что огонь уже перекинулся на рядом стоящее здание, принадлежащее ООО "Полипласт", - сообщает пресс-служба областного главка ГСЧС.

Пожарные локализовали возгорание в 6:25 и полностью ликвидировали в 6:55.

О наличии пострадавших и размере причиненных убытков в ГСЧС не сообщили.

Напомним: