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Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"

Пожар на Крещатике: повреждены кабельные сети "Укртелекома"
14:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве повредил кабели "Укртелекома", локальная сеть ожидает ремонта.

Пожар в подземном коллекторе на Крещатике повредил кабельные сети "Укртелекома", аварийные бригады провайдера ждут разрешения от Госслужбы чрезвычайных ситуаций на доступ в помещение коллектора для начала аварийных работ, сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы "Укртелеком" переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта", - отметил он.

По словам Шуранова, начало аварийных работ зависит от того, как быстро коллектор будет очищен от дыма, что может произойти как сегодня так и завтра.

Он также отметил, что каналы коммуникации существенно пострадали от пожара.

"Часть трафика мы смогли перевести на дублирующие каналы - это в основном магистраль и оптика. Но часть меди, локальная сеть центра - сильно пострадала. Ищем возможности переключения на альтернативные каналы там, где есть такая возможность", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, пожар в подземном коллекторе на Крещатике в Киеве ликвидирован, причины возгорания установит спецкомиссия ДТЭК "Киевские электросети".

Как сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети" на своей странице в Фейсбук, в результате возгорания в коллекторе произошли технологические нарушения на 3 кабельных линиях напряжением 10 кВ, которые питают стадион "Динамо" и Музей воды.

5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе было локализовано, в 9:33 – ликвидировано.

Напомним: 

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Киев, Пожар, Укртелеком.
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