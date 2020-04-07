Пожары в Чернобыльской зоне: Спасатели объяснили, почему дым "дошел" до Киева

Новости Украины:Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.

Согласно свежим показателям, при максимально допустимом показателе до 50 в Киеве и области, в среднем, уровень загрязнения достиг более 100. Позняки – 160, Харьковский массив – 162, Осокорки – 158, Борщаговка – 110, Троещина – 168, Выдубичи – 110, Оболонь – 157, Лесной массив – 53, Протасов Яр – 77, Нивки – 96, Лукьяновка – 102, Соломенский район – 90, Голосеевский район – 76, ВДНХ – 102, Вишневое – 75, Ирпень – 158, Борисполь – 138, Бровары – 114. Об этом сообщает Telegram-бот Качество воздуха в Киеве.

как сообщалось, пожары в зоне отчуждения начались еще четвертого апреля.

Об этом сообщил начальник главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области Василий Слободяник на онлайн-брифинге 7 апреля.

"Четвертого апреля на территории зоны отчуждения силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и подразделениями Государственного агентства Украины по управлению зоны отчуждения обеспечено тушение сложного пожара, который пришел к нам с территории Житомирской области", - заявил он.

Слободяник добавил, что сейчас остались два очага горения травы общей площадью 5,15 гектара в районе реки Грызля и в районе села Александровка и Полесское. Тлеют остатки деревьев, травы и торфяников. Последние дни дует северо-западный ветер, поэтому дым и доходит до столицы, уточнил он.

Слободяник предположил, если ветер не изменится, то пару дней ситуация сохранится, и дым будет доходить до Киева. Он добавил, что ситуация контролируется, спасатели не дадут очагам распространиться дальше.

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.