И опять пожар: во Львовской области горит свалка

Во Львовской области горит городская свалка мусора возле Новояворовска, сообщил на своей странице заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод.
"Горит новояворовская мусорная свалка… В данный момент огонь по периметру около 2,5 га. Пожар пытаются потушить 70 спасателей", – написал Холод на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, причиной возгорания может быть сжигание сухой травы.
"Ситуация под контролем, но пожарные говорят, что будет гореть как минимум до завтрашнего обеда", – написал Юрий Холод.
В пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области сообщили, что гасить пожар начали в 15:00, а площадь пожара составляет 1,8 га.
"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", - сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.
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