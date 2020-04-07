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Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины

Ухудшение качества воздуха в Киеве: в Укргидрометцентре объяснили причины
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Укргидрометцентр объяснил, как отслеживают ситуацию со смогом в Киеве.

В последние дни жители столицы отмечают значительное ухудшение качества воздуха и наличие смога над городом.

В Украинском гидрометцентре пояснили, что является причиной его образования и какие синоптические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе городов.

"Смог - это загрязнение воздуха вредными веществами, которое образуется в результате работы промышленных предприятий, выбросов транспорта, сжигания листьев и т.д., при определенных погодных условиях. Обычно отмечается в крупных мегаполисах и промышленных центрах", - объясняют в Гидрометцентре.

Обычно благоприятными погодными условиями для образования смога является антициклональний тип погоды со слабым ветром или штилем, при котором отмечается рост температуры с высотой. Такая синоптическая ситуация препятствует вертикальному перемешиванию слоев воздуха и способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

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В ведомстве отмечают, что мониторинг качества воздуха в Украине осуществляется с помощью стационарных постов наблюдения за загрязнением. Количество постов определяется размером города и особенностями структуры промышленности.

Основным методом определения концентраций загрязнителей является отбор проб воздуха на стационарных постах наблюдения. К примеру, в Киеве на сегодняшний день насчитывается 21 пост наблюдения.

"Посты наблюдения получают данные о концентрации пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, свинца и его неорганических соединений, бенз(а)пирена, формальдегида и радиоактивных веществ. Для определения качества воздуха фактические концентрации загрязнителей сравнивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Предельно допустимая концентрация - это максимальная концентрация, при воздействии которой в течение всей жизни человека не возникает прямого или опосредованного неблагоприятного влияния на настоящее и будущее поколение, не снижается трудоспособность, не ухудшается самочувствие и санитарно-бытовые условия жизни", - говорится в сообщении.

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Анализ данных относительно качества атмосферного воздуха осуществляет Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) им. Бориса Срезневского в Киеве. Гидрометцентр, в свою очередь, предоставляет информацию о синоптических условиях, способствующих либо неблагоприятствующих накоплению вредных примесей в воздухе.

Сейчас мониторинг качества воздуха также осуществляют спутники, благодаря которым можно получить данные о концентрации всех вредных примесей в атмосфере.

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Киев, Укргидрометцентр, Смог.
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