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Кличко просит правоохранителей "жестко наказывать" поджигателей травы

Кличко просит правоохранителей "жестко наказывать" поджигателей травы
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА ждет оперативной работы правоохранителей в поимке и наказании поджигателей травы в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице.

Об этом он сказал во время брифинга.

"Весна в этом году очень сухая. Сегодня в городе происходит большое количество случаев поджога сухой травы, мусора, листьев. И все это - человеческий фактор. То есть делают все это люди, которые живут в городе", - сказал Кличко.

По его словам, за последние две недели пожарные столицы 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах столицы. Только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали около 40 пожаров.

В Киевской области показали последствия поджога сухой травы (Фото)

"Хочу обратиться к правоохранительным органам, чтобы они оперативно устанавливали личности поджигателей и жестко их наказывали. Можно сразу отправлять ко мне - на исправительные работы", - подчеркнул мэр.

Он призвал киевлян сообщать о случаях поджогов в полицию.

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Виталий Кличко, Киев, Пожар, КГГА.
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