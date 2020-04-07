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В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара

В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Чернобыльской зоне до 35 га увеличилась площадь пожара

Площадь возгорания травяного настила на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС выросла во вторник днем с 10,5 га до 35 га, сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"По состоянию на 14:15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настила на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га. К месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области. Пожарными самолетами (Ан-32П) осуществлено 9 сбросов - 72 тонны воды", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 07:00 на территории Котовского лесничества наблюдался пожар травяного настила и лесной подстилки между пгт Полесское и с.Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площади около 4 га.

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В настоящее время радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,013 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения - 0,021 мР/ч.

Как сообщалось, на Киевщине полиция установила злоумышленника, который поджег лес в Чернобыле. Как пояснил полицейским 27-летний житель села Раговка, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. По его словам, впоследствии он не смог потушить костер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

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Киев, Пожары, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС.
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