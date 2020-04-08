Новости Украины:Во Львовской области днем 7 апреля загорелась новояровская свалка.

Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя ЛОГА Юрий Холод.

По информации ГосЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах.

"Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей. Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от горения сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - написал Холод.

Вечером 7 апреля возгорание по периметру составляло около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей.

В ГосЧС рассказали, что пожар произошел на площади 1,8 га.

"Сегодня ликвидировали пожар на 0,8 га. В 22:0 тушение приостановлено. Завтра с 6.00 продолжится тушение", - сказал пресс-секретарь ГУ ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Напомним, 4 апреля на площади 20 га возник лесной пожар в Чернобильской зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Днем 7 апреля из-за ветра площадь возгорания увеличилась до 35 га. По словам спасателей, угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.