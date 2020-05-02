В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)

Новости экологии:В юго-восточном Квинсленде некоторые районы пережили самый холодный период за последние 30 лет.

Холодный фронт проносится по всей Австралии после ее пятого самого теплого апреля в истории, сообщило Бюро метеорологии (BOM). Некоторые районы Виктории испытывают самое холодное начало мая; Новый Южный Уэльс страдает от метели и морозов; Сидней получил самый холодный май в течение десятилетия; части Южного Квинсленда и Брисбена дрожат из-за почти низких температур, а Перт заливает дождями после рекордной апрельской жары.

Холодный фронт, происходящий из Антарктиды, проносится через Австралию. Зимние условия наступили после того, как страна зафиксировала свой пятый самый теплый апрель.

"В настоящий момент у нас есть очень холодная вспышка на юго-востоке до южной части страны из Антарктики", - сказал Дин Наррамор из BOM. "Это один из тех случаев, когда все факторы собираются вместе для очень холодной вспышки."

Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания, Южная Австралия и Квинсленд уже испытали прохладные температуры в пятницу утром, 1 мая 2020 года, и прогнозы указывают на то, что на следующей неделе станет еще холоднее.

В Виктории жители проснулись до самого холодного начала мая, когда-либо зарегистрированного, температура упала до -4 °C (в некоторых районах. Маунт Хотэм испытывал метели на фоне самой холодной температуры в -4 °, которая ощущалась как -6,5 °c . К выходным, как ожидается, метель условия будут продолжаться в альпийском регионе штата, С выпадением до 50 см снега.