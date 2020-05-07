Тропические рыбы заселили участок возле АЭС в Японии

Новости экологии:Теплая вода с АЭС нагревает воду в океане, делая возможным выживание тропических видов.

С 2004 года Рейджи Масуда из Киотского университета и его коллеги каждую зиму проводят подводные съемки на трех прибрежных участках возле Киото. Одна из этих площадок нагревается водой, используемой для охлаждения АЭС Такахама, поддерживая температуру воды зимой около 13,6 ° C.

Там дайверы увидели, как стало больше рыбы в целом, так и увеличилось разнообразие видов, включая тропические виды, такие как Pomacentrus coelestis и Stethojulis interrupta. Тропические беспозвоночные включали длиннохвостого морского ежа.

"Морских ежей расплодилось очень много, так как вокруг не было хищников", - говорит Масуда.

Эти тропические виды не были замечены на двух других участках, хотя зимние температуры были лишь незначительно ниже, на 12,3 и 11,7 ° C.

В феврале 2012 года работы на атомной станции были приостановлены из-за катастрофы на Фукусиме. Зимние температуры воды в месте погружения упали на 3 ° C до 10,6 ° C, и все тропические виды исчезли. Во время съемок вскоре после приостановки водолазы видели умирающих рыб и морских ежей. В 2017 году два из четырех блоков на АЭС были перезапущены, и тропические виды постепенно возвращаются.

Масуда считает, что результаты показывают, что зимние температуры воды в регионе чуть ниже критического уровня, необходимого тропическим видам для выживания. В связи с глобальным потеплением температура воды вокруг умеренных районов Японии быстро растет, а это значит, что тропические виды скоро смогут колонизировать обширные районы побережья, что резко изменит прибрежные экосистемы.

"Владельцы магазинов для дайверов могут быть рады такой перемене. Рыбаки нет. Рыбы в умеренных водах имеют лучшую коммерческую ценность, поскольку они гораздо вкуснее", - говорит Масуда.

Результаты показывают, что глобальное потепление резко изменит морские экосистемы вокруг умеренных районов Японии в течение следующих нескольких десятилетий.

Тем не менее, в водах, температура которых не находится вблизи критического уровня, подобное увеличение может иметь гораздо меньший эффект. Например, исследования в тропических водах вокруг Тайваня не обнаружили никаких доказательств того, что более теплая вода от атомных станций влияет на сообщества рыб.