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Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"

Гигантские шершни из Азии попали в США: в штате Вашингтон обнаружены "пчелиные кладбища"
03:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Гигантские шершни, прилетевшие из Азии, отрывают головы американским пчелам.

Гигантские шершни, прилетевшие из Азии, отрывают головы американским пчелам. Об этом пишет The New York Times. Пчеловоды и энтомологи находят целые кладбища убитых насекомых. При этом пока у ученых нет единой версии, как именно смертоносные шершни оказались на территории США.

Первые "пчелиные кладбища" были обнаружены в штате Вашингтон. Местные пчеловоды просто недосчитались насекомых на своих пасеках, а затем нашли множество убитых насекомых. У всех были оторваны головы. Энтомологи выяснили, что массовыми убийцами являются гигантские шершни. По словам ученых, впервые на американских землях эти насекомые были замечены в декабре 2019 года. Затем они перезимовали и сейчас активно формируют колонии и строят гнезда. В этот же период, примерно в апреле-мае, королевы шершней просыпаются, а значит, нуждаются в питании.

По одной из версий, шершни попали в США во время грузоперевозок из Азии. Ряд экспертов считает, что это даже было сделано умышленно. Правда, с какой именно целью, ответить они затрудняются.

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Однако, энтомологи предупреждают. Основных разрушений еще стоит только ожидать. Шершни наиболее агрессивны в конце лета и начале осени. Тогда королевы остро нуждаются в белке, а значит, и нападений на ульи медоносных пчел станет больше.

"Шершни нападают на ульи, убивают взрослых пчел и пожирают личинок и куколок", — рассказывает Сет Траскотт, ученый из Колледжа сельскохозяйственных, гуманитарных и естественных наук Вашингтонского университета.

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Ученые уже ведут борьбу с распространением шершней. Если опасные насекомые проникнут в остальные штаты, они смогут установить достаточно прочное господство среди насекомых. Это значит, что и пчеловодству, например, может прийти конец.

"Если мы не сможем остановить шершней в ближайшие годы, это, вероятно, не удастся сделать уже никогда", — заявил Крис Луни, энтомолог из Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон.

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Все по теме:

США, Пчелы, Насекомые, Шершни.
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