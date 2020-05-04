Самая большая концентрация микропластика была найдена в Средиземном море

Новости экологии:Ученые обнаружили на дне Средиземного моря самый крупный в истории скопления микропластика.

Международная команда ученых обнаружила на дне Средиземного моря недалеко от Италии самые высокие показатели уровня микропластика, которые когда-либо фиксировали в мировом океане. Исследование опубликовали в журнале Science, пишет Громадське.

Анализ воды провели в Манчестерском университете. Он обнаружил 1,9 миллиона пластмассовых частиц на квадратный метр. Они, вероятно, были волокнами одежды и других синтетических тканей, а также маленькими фрагментами больших предметов, которые разрушались со временем.

Это наталкивает ученых на мысль о том, что микропластик (частицы меньше 1 миллиметр) концентрируются в определенных местах на дне океана сильными потоками воды.

"Эти течения создают так называемые дрейфовые отложения. Вспомните о песчаные дюны... Они могут быть длиной в десятки километров и высотой в сотни метров", - объясняет доктор наук Ян Кейн, который участвует в исследовании. Он добавил, что такие дюны в основном состоят из мелкого ила, следовательно, интуитивно понять, что это микропластик нельзя - нужны анализы.

Схема скопления микропластика на дне мирового океана

Микропластик - это крошечные частицы пластика (точнее полимера, основы пластиковой массы), которые являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Эти частицы имеют размер от 5 мм до 100 нм. Микропластик ученые уже обнаруживали в арктических льдах, водопроводной воде, пыли, кухонной соли, меде и пиве, фекалиях людей и тюленей.

Ранее исследователи из канадского университета Макгилла обнаружили, что один чайный пакетик выделяет около 11,6 миллиарда частиц микропластика, когда его заливают горячей водой (около 95 °C).