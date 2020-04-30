"Съедят" бутылку за две недели: в Китае бактерий научили разлагать пластик

Новости науки:В Китае научили микробы "есть" пластик. За 14 дней они уничтожают бутылку из ПЭТ.

Теплоустойчивые микробы способны разлагать пластик. Новый эффективный способ утилизации продуктов из ПЭТ придумали китайские исследователи из Института биоэнергетики и технологии биологических процессов в Циндао. Результаты их работы опубликованы в журнале Microbial Biotechnology.

Исследовательская группа создала штамм бактерий под названием Clostridium thermocellum (или C. thermocellum). С его помощью ученым удалось обеспечить более эффективное биоразложение пластика, нежели существующие методы. Таким образом, китайские специалисты надеются утилизировать одежду, одноразовые товары и бутылки.

Главная особенность нового микроба — активное размножение в условиях жаркой и бескислородной среды. Кроме пластика C. thermocellum может "поглощать" и растительные волокна.

"Поскольку C. thermocellum может естественным образом эффективно разлагать целлюлозу, ожидается, что метод, основанный на использовании C. thermocellum, продемонстрирует большой потенциал в биологической переработке смешанных текстильных отходов, содержащих как целлюлозные, так и полиэфирные фракции", — говорится в статье.

Микробы, устойчивые к нагреванию, разрушают ПЭТ быстрее, чем их "умеренно-температурные" аналоги. Команде ученых удалось получить микробы, процветающие при температуре выше 60 °C — идеальной температуре для разложения ПЭТ. В природе C. thermocellum встречается в лиственных и компостных кучах.

Исследовательская группа погрузила тонкий образец ПЭТ (это может быть стенка от бутылки) в раствор, богатый C. thermocellum. Тестовые флаконы хранили при 60 °C в течение 14 дней, после чего около 2/3 ПЭТ распалось на то, что инженеры-нефтехимики называют "сырьем" — углеводородные соединения, используемые для создания множества пластмасс и других продуктов.