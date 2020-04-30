"Съедят" бутылку за две недели: в Китае бактерий научили разлагать пластик

Теплоустойчивые микробы способны разлагать пластик. Новый эффективный способ утилизации продуктов из ПЭТ придумали китайские исследователи из Института биоэнергетики и технологии биологических процессов в Циндао. Результаты их работы опубликованы в журнале Microbial Biotechnology.
Исследовательская группа создала штамм бактерий под названием Clostridium thermocellum (или C. thermocellum). С его помощью ученым удалось обеспечить более эффективное биоразложение пластика, нежели существующие методы. Таким образом, китайские специалисты надеются утилизировать одежду, одноразовые товары и бутылки.
Главная особенность нового микроба — активное размножение в условиях жаркой и бескислородной среды. Кроме пластика C. thermocellum может "поглощать" и растительные волокна.
"Поскольку C. thermocellum может естественным образом эффективно разлагать целлюлозу, ожидается, что метод, основанный на использовании C. thermocellum, продемонстрирует большой потенциал в биологической переработке смешанных текстильных отходов, содержащих как целлюлозные, так и полиэфирные фракции", — говорится в статье.
Микробы, устойчивые к нагреванию, разрушают ПЭТ быстрее, чем их "умеренно-температурные" аналоги. Команде ученых удалось получить микробы, процветающие при температуре выше 60 °C — идеальной температуре для разложения ПЭТ. В природе C. thermocellum встречается в лиственных и компостных кучах.
Исследовательская группа погрузила тонкий образец ПЭТ (это может быть стенка от бутылки) в раствор, богатый C. thermocellum. Тестовые флаконы хранили при 60 °C в течение 14 дней, после чего около 2/3 ПЭТ распалось на то, что инженеры-нефтехимики называют "сырьем" — углеводородные соединения, используемые для создания множества пластмасс и других продуктов.