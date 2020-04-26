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Парадоксальное решение: пластиковые бутылки спасут от устойчивости к антибиотикам

Парадоксальное решение: пластиковые бутылки спасут от устойчивости к антибиотикам
14:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Южнокорейские ученые использовали ПЭТ-бутылки для создания высокоэффективного адсорбента, способного решить проблему загрязнения питьевой воды токсинами и устойчивыми к антибиотиками бактериями.

В Южной Корее наблюдается очень высокий уровень использования антибиотиков. Ее даже квалифицируют, как страну страну с высоким уровнем вероятности появления бактерий, обладающих множественной лекарственной устойчивостью, — супербактерий. По данным Министерства окружающей среды Южной Кореи, антибиотические вещества были обнаружены на очистных сооружениях, в реках и местах сбросов сельскохозяйственных отходов.

Корейский институт науки и технологий объявил, что исследовательская группа во главе с исследователями Юнгом Кюнг-воном и Чой Чжэ-ву из Центра исследований водного цикла разработала высокоэффективный адсорбирующий материал с использованием ПЭТ-бутылок.

В настоящее время наиболее известным методом эффективного удаления антибиотиков из воды является использование пористого углеродного композита, синтезированного путем пиролиза. Пористые углеродные композиты адсорбируют антибиотики в воде, тем самым удаляя их. Однако, поскольку органический лиганд, обычно используемый для синтеза металлоорганических каркасов, является очень дорогим, стоимость таких очистных материалов оказывается слишком высокой для широкого практического применения.

Органический лиганд — необходимый элемент для синтеза металлоорганических каркасов. Служит для связывания ионов металлов.

Чтобы разработать более экономичное решение, исследовательская группа сосредоточила свое внимание на обыкновенных ПЭТ-бутылках. ПЭТ представляет собой высокомолекулярное соединение, полученное в результате полимеризации этиленгликоля и терефталевой кислоты, последняя из которых тоже используется в качестве органического лиганда.

Ученые извлекли высокочистый органический лиганд из ПЭТ-бутылок и использовали его для синтеза высокоэффективного адсорбирующего материала, который мог бы эффективно удалять антибиотики из воды экологически и экономически более выгодным способом. Команде удалось разработать экологически чистый материал, который можно легко отделить от смеси после процесса адсорбции, используя простое внешнее магнитное поле.

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Исследовательская группа уже проверила эффективность пористого углеродного композита с точки зрения его способности адсорбировать из воды тетрациклин — антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций. Испытания показали, что разработанный материал способен удалять 100% тетрациклина в течение примерно 90 минут при обычных условиях воды (рН 6), что в разы быстрее, чем при использовании адсорбентов, разработанных ранее. Кроме того, адсорбент можно использовать повторно. Даже после многократного использования материал сохранил 90% своих адсорбционных свойств, что свидетельствует о высокой степени стабильности и широкой применимости для очистки воды.

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Бактерии, Наука, Антибиотики, Пластик.
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