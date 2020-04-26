Личинки червя-паразита могут помочь человечеству забыть об астме

Новости науки:Ученые обнаружили, что личинки круглого червя Heligmosomoides polygyrus bakeri могут помочь вылечить человечество от астмы.

Личинки круглого червя Heligmosomoides polygyrus bakeri (Hpb) нужна особая среда для выживания: они должны проникать в слизистую оболочку кишечника у грызунов — единственное место, где они могут развиваться во взрослых червей, способных к размножению. Для этого крошечные личинки должны превзойти иммунную систему хозяина, которая защищает хозяина от злоумышленников воспалительными реакциями, секрецией жидкости и сокращением мышц.

"Обычно личинки паразитического червя не имеют шансов противостоять этим иммунным реакциям. Но они используют активные молекулы для специфической модуляции иммунного ответа хозяина" - Джулия Эссер-фон Бьерен, исследователь из Центра аллергии и окружающей среды (ZAUM) в Техническом университете Мюнхена и Центре Гельмгольца Мюнхена.

Так ученым удалось выделить, идентифицировать и проанализировать вещество, которое личинки червя используют для обмана иммунной системы своего хозяина: белковая глутаматдегидрогеназа Hpb активирует различные иммунорегуляторные метаболические пути. Эти пути обеспечивают образование противовоспалительных медиаторов в иммунных клетках организма-хозяина. В то же время количество медиаторов воспаления уменьшается.

Способность Hpb-глутаматдегидрогеназы ослаблять иммунный ответ делает его перспективным кандидатом для лечения хронического воспаления дыхательных путей. Респираторные заболевания, такие как аллергическая астма, часто являются результатом чрезмерной реакции иммунной системы из-за перепроизводства медиаторов воспаления, известных как лейкотриены, которые могут вызывать приступы астмы. Тем не менее, лекарства, которые в настоящее время назначаются пациентам, обычно кортизон, почти не влияют на эти медиаторы.

Исследователи использовали модель аллергической астмы на мышах, чтобы успешно показать, что личиночный белок можно использовать для подавления воспалительных реакций. Исследования с использованием клеточных культур человека также дали обнадеживающие результаты.

"Мы уделили особое внимание воздействию на определенные иммунные клетки человека, известные как макрофаги. Постоянная активация макрофагов приводит к хроническому воспалению. Добавив глутаматдегидрогеназу Hpb, мы смогли значительно уменьшить провоспалительную активность макрофагов. Здесь вещество оказывается более эффективным, чем кортизон" - Джулия Эссер-фон Бьерен, исследователь из Центра аллергии и окружающей среды (ZAUM) в Техническом университете Мюнхена и Центре Гельмгольца Мюнхена.

Но до производства готового лекарства еще далеко, потому что сейчас исследование на доклинической стадии и еще предстоит решить ряд вопросов, например, как белок личинки этого червя может поступать в клетки дыхательных путей и общее воздействие на иммунную систему человека.