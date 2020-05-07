"Индоокеанский Ниньо": периоды наводнений и засух в будущем станут более экстремальными

Новости экологии:Изменение климата, с которым сейчас столкнулось человечество, может принести людям еще одну проблему.

Ученые из Университета Техаса в Остине выяснили, что глобальное потепление способно усилить температурный феномен, называемый диполем Индийского океана, или же "Индоокеанским Ниньо". Статья об этом опубликована в издании Science Advances.

Индоокеанский Ниньо - температурная осцилляция в Индийском океане, заметно влияющая на климат окружающих стран (в первую очередь Индонезии и Австралии). Положительная фаза диполя характеризуется повышенным количеством осадков в западной части океана и снижением температуры воды в противоположной его части. При этом в Восточной Азии и Австралии возникают засухи, а на востоке Африки усиливаются наводнения и вспышки малярии. Отрицательная фаза Индоокеанского Ниньо формирует противоположные условия.

Эта осцилляция была обнаружена в 1999 году. По мнению ученых, она впервые проявилась около 21 тысячи лет назад. На это указывают окаменевшие останки фораминифер - одноклеточных раковинных организмов.

Температурные колебания Индоокеанского Ниньо

Компьютерное моделирование показало, что в условиях глобального потепления температурные колебания диполя могут стать более резкими. Если тенденции сохранятся, по словам ученых, этот климатический феномен уже к середине XXI века может стать столь же мощным, как его "старший брат" Эль-Ниньо, наблюдаемый в Тихом океане.

Моделирование также продемонстрировало, что периоды наводнений и засух в будущем станут более экстремальными. Сегодня исследователи оценивают климатические колебания в Индийском океане как "мягкие": основную роль в этом играет преобладающее западное направление ветра. Глобальное потепление может изменить это направление, дестабилизировать климат региона и привести к настоящим "погодным качелям".

Это, в свою очередь, способно стать причиной нарушения цикла муссонов, который дает странам Восточной Африки и Юго-Восточной Азии относительно сухой климат зимой и влажный - летом. Такая ситуация приведет к засухам, неурожаям и проблемам с продовольствием во многих развивающихся странах этих регионов.