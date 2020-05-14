Новости экологии:В середине XX века в Великобритании шли аномальные дожди. И все из-за ядерных испытаний СССР и США.

Необычно сильные проливные дожди на севере Великобритании — над Шетландскими островами, которые проходили в середине прошлого века, оказались связаны с ядерными испытаниями СССР и США. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета, исследование которых опубликовано в журнале Physical Review Letters.

В середине XX века СССР, США, Китай, Франция и Великобритания провели сотни испытаний атомных и термоядерных бомб — в атмосфере Земли, под водой и под землей. Испытания закончились только с подписанием так называемого Московского договора в 1963 году.

Несмотря на то, что испытания проходили не долго, они радикально изменили состав атмосферу Земли и работу ее экосистем, а четыре года назад ученые решили отчитывать с начала ядерных испытаний новую геологическую эпоху — антропоцен, эру человека.

"Напряженная политическая атмосфера времен холодной войны привела к началу гонки атомного вооружения и всемирной обеспокоенности за будущее Земли. Спустя десятки лет эта ситуация дала нам уникальную возможность изучить то, как электрическая заряженность атмосферы влияет на выпадение дождей", - говорит автор исследования, профессор Редингского университета Джильс Харрисон.

Из-за ядерных испытаний сильно меняется электропроводность воздуха, а в атмосфере растет количество ионов. Это приводит к тому, что характер выпадения дождей сильно меняется, а электрическая напряженность воздуха влияет на размеры капель в облаках и уровень взаимодействия между ними.

Например, эти испытания увеличили силу дождей над Шетландскими новостями на 24%. Возможно, в будущем это исследование позволит понять, как добиться подобного эффекта в засушливых и пустынных уголках Земли с помощью значительно менее разрушительных веществ.