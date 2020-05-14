Будет жарко: метеорологи предупреждают о погодных аномалиях летом 2020 года

Новости экологии:Всемирная метеорологическая организация предупредила о погодных аномалиях летом 2020 года.

Речь идет о сильном повышении температуры поверхности океана в тропических широтах и серьезном дефиците осадков на территории Южной Америки и полуострова Индостан. Об этом говорится в бюллетене по глобальному сезонному климату, опубликованном на сайте организации.

Прогноз, составленный ВМО, основан на данных из 13 Глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов, расположенных по всему миру. На основе этих данных составляются модели погодных условий, которые будут наблюдаться во всем мире в течение ближайших трех месяцев. Нынешний прогноз касается погодных условий в мае, июне и июле.

Моделирование показало, что в течение всего трехмесячного периода температура приповерхностного слоя атмосферы Земли будет значительно выше нормы. По сравнению с 1993–2009 годами, глобальный объем осадков в этот период будет избыточным.

При этом над территорией Южной Африки и Южном Америки, а также на полуострове Индостан будет наблюдаться дефицит осадков. На Индонезию и Австралию, напротив, придется намного больше нормы.

В тропических широтах в мае-июле 2020 года будет наблюдаться критически высокий рост температуры воды в океане. С одной стороны, это может привести к формированию мощных тропических циклонов, с другой — нанести большой ущерб коралловым рифам, отмечают авторы исследования.