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На планете зафиксировали участки убийственной жары с высокой влажностью

На планете зафиксировали участки убийственной жары с высокой влажностью
20:05 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Из-за глобального потепления к концу столетия возникнет такая комбинация температуры и влажности, которая будет смертельна для человечества.

Кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, неоднократно случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.

По словам американских ученых, такие вспышки пока наблюдаются в узко локализованных областях. Однако их интенсивность и частота постепенно увеличиваются, сообщает Sciences Advances.

Проанализировав данные метеорологических служб, собранные с 1979 по 2017 год, авторы исследования показали, что число подобных экстремальных климатических состояний за указанный период возросло вдвое.

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Чаще всего они возникали на территории полуострова Индостан, северо-западе Австралии, юге Китая, а также вдоль побережья Красного моря и Мексиканского залива. Наиболее высокие, потенциально фатальные значения влажности и температуры были зафиксированы в районах городов Дахран и Дамман (Саудовская Аравия), Доха (Катар) и Рас-аль-Хайма (ОАЭ), совокупное население которых составляет около трех миллионов человек.

Предыдущие исследования не могли выявить подобных тенденций, так как в них рассматривались средние значения температуры и влажности, измеренные на больших территориях и в течение нескольких часов. Ученые изучали ежечасные сводки с 7877 отдельных метеостанций, что позволило зафиксировать кратковременные вспышки фатальной жары.

В условиях сильной жары человеческий организм охлаждается, выделяя тепло через кожу с помощью пота. Этот процесс хорошо работает в засушливых регионах, но не так хорошо - во влажных, где воздух уже достаточно насыщен водяным паром и не может поглощать еще.

Через 50 лет около 3,5 млрд человек будут страдать от невыносимой жары

В особо экстремальных случаях потоотделение вовсе может остановиться. Тогда тело начнет нагреваться сверх меры, и даже физически сильный, здоровый человек, отдыхающий в тени без одежды и с наличием питьевой воды, может погибнуть.

Предыдущие исследования показали, что и хорошо приспособленные к высоким температурам люди не могут выполнять активные действия, когда показания влажного термометра (прибора, который показывает температуру мокрого тела) достигают 32°C. 35°C - пиковое значение, зафиксированное на побережье Персидского залива - считается пределом человеческой выживаемости.

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Подобные климатические изменения несут наиболее высокий риск для бедных и развивающихся стран, где люди не имеют возможности своевременно принять холодный душ или находиться в кондиционируемом помещении.

Но даже в тех регионах, где у жителей подобная возможность есть, необходимость постоянно прерывать свою деятельность для того, чтобы скрыться от жары и охладить тело, нанесет серьезный урон экономике.

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Жара, Глобальное потепление, Влажность.
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