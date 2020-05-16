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У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами

У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами
15:53 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Вполне возможно, что это случится уже в этом году, и с большой долей вероятности — в течение ближайшего десятилетия.

Американские ученые обнаружили, что из-за отступления ледника один из склонов прибрежной горы в заливе Принс-Уильям может в любой момент обрушиться, подняв волну высотой в несколько сотен метров.

На основе анализа данных со спутников и аэрофотосъемки за последние несколько лет группа геологов, экоолгов и специалистов по изучению Земли из нескольких американских университетов выяснила, что склон горы над ледником Барри во фьорде Гарримана на Аляске медленно сползает вниз. За период с 2009 по 2015 год он сдвинулся на 185 метров и продолжал движение по меньшей мере еще в прошлом году. Причина заключается в отступлении ледника, который раньше поддерживал склон, но теперь тает из-за потепления климата.

Если этот склон упадет в воду, он способен вызвать цунами высотой в несколько сотен метров, которое, достигнув расположенного в 50 километрах города Уиттиер будет все еще высотой примерно в 10 метров и может нанести серьезный ущерб.

Подобные прецеденты случались уже не раз и не только на Аляске. Например, цунами, вызванное подобным оползнем в гренландском Каррат-фьорде в 2017 году, убило четырех человек и разрушило значительную часть поселения Нугатсиак.

За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)

Выжившие жители до сих пор не вернулись в поселение, поскольку еще один расположенный поблизости склон тоже готов обрушиться. На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.

Чего-то подобного, только в больших масштабах, ученые ожидают и от горы над ледником Барри. В опубликованном открытом письме они утверждают, что оползень может произойти в любой момент. 

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Экология, Аляска, Цунами, Берега Аляски, Гигантское цунами.
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