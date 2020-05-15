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За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)

За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)
21:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Судя по данным спутника ICESat-2, не только общая площадь, но и толщина ледяного покрова Северного ледовитого океана постепенно уменьшается.

Глобальное потепление приводит к критическим изменениям облика Земли. Заметнее всего страдают приполярные области: количество льда уменьшается небывалыми темпами. Так, исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research: Oceans, показывает, что толщина льда в Арктике с 2008 года сократилась на 20%.

Ученые делают такие выводы на основе данных спутника ICESat-2, запущенного NASA. Этот аппарат продолжил миссию своего предшественника ICESat, который мониторил толщину льдов Арктики с 2003 по 2009 год, а также ныне работающего спутника CryoSat-2, созданного Европейским космическим агентством.

Данные ICESat показывали, что в первые годы XXI века толщина льдов вокруг Северного полюса резко снизилась. CryoSat-2, напротив, обнадеживал ученых: информация, полученная с этого аппарата, свидетельствовала об относительно постоянной толщине ледового покрова. Однако данные с нового спутника не на шутку встревожили исследователей.

Средняя толщина льда в Арктике с ноября 2018 по апрель 2019 года

Команда специалистов из Лаборатории криосферных исследований и Лаборатории реактивного движения NASA проанализировала данные, собранные ICESat-2 с осени 2018 по весну 2019 года, и сравнила показатели с данными со спутника ICESat за аналогичный период 2007-2008 годов. Такое сравнение показало, что толщина ледового покрова Арктики в феврале-марте 2019 года была на 20% меньше, чем одиннадцатью годами ранее, - что полностью противоречит данным, которые передавал CryoSat-2.

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Эта разница может быть обусловлена различием аппаратуры на двух спутниках. На ICESat-2 установлен лидар, а на CryoSat-2 - радар: измерения последнего могут быть искажены морской водой, которая подтапливает лед. Кроме того, ICESat-2 - относительно молодой аппарат, его компьютерные алгоритмы обработки информации требуют усовершенствования, что впоследствии может привести к переоценке полученных ранее данных.

"Я думаю, что мы многому научимся, используя эти два [различных] подхода к измерениям <…>. Они могут дать нам верхнюю и нижнюю границы толщины морского льда, и правильный ответ, вероятно, будет где-то посередине, - говорит ведущий автор исследования Алекс Петти. - Есть причины, по которым данные ICESat-2 могут быть заниженными, а CryoSat-2 - завышенными, и нам нужно проделать большой объем работы, чтобы <…> привести эти измерения в соответствие друг с другом".

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Сравнение данных с двух спутников также позволило исследователям начать работу по созданию спутниковых карт снежного покрова Арктики. "Это первая возможность получить глубину снега по всему ледовому покрову Северного Ледовитого океана", - сообщает соавтор исследования Рон Квок.

Расчеты показали, что снег начинает накапливаться с октября; наиболее интенсивные снегопады наблюдаются в декабре-январе, а максимальная толщина снежного покрова - в апреле: от 17 сантиметров на новом льду до 27 сантиметров на старом льду в среднем.

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Спутник, НАСА, Арктика, Таяние, ICESat-2.
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