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Улучшение качества воздуха: как карантин спас тысячи жизней в Китае

Улучшение качества воздуха: как карантин спас тысячи жизней в Китае
04:00 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости экологии:Карантин улучшил качество воздуха в Китае, это спасло тысячи людей от смерти.

Новое исследование Йельской школы общественного здравоохранения, опубликованное в журнале "Lancet Planetary Health", показало, что запрет на передвижение по всей территории Китая с 10 февраля по 14 марта значительно сократил автомобильный поток и снизил количество вредных выбросов в стране.

Улучшение качества воздуха, в свою очередь, предотвратило тысячи смертей, связанных с загрязнением. Преждевременной смерти удалось избежать благодаря более чистому воздуху — по оценкам специалистов, на начало мая это помогло спасти примерно 4 633 гражданина.

"Это удивительный результат. Пандемия продолжает оставаться ужасной вещью для Китая и остального мира, но сокращение выбросов, которое сопровождало ее, имеет положительные результаты в области здравоохранения, — отметил Кай Чен, доцент Йельской школы общественного здравоохранения. — Вопрос лишь в том, можем ли мы сохранить эту тенденцию без пандемии".

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Эти результаты нельзя применить к другим странам из-за различной степени распространенности и реакции на коронавирус в других странах. Однако снижение уровня загрязнения воздуха обнаружили и в других азиатских, европейских странах и США. Чен отмечает, что сокращение загрязнений, вероятно, принесло аналогичную пользу для здоровья граждан.

Исследование показало, что уровень загрязнения воздуха заметно снизился по всему Китаю. К примеру, выбросы дикосида азота сократились на 37%, мелкодисперсных частиц — на 30% в 367 китайских городах. Часть снижений было настолько резким, что их можно было обнаружить с помощью спутниковых измерений.

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Китай, Загрязнение, Карантин, Covid-19.
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