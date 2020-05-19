Почти всегда ошибаются: большинство приложений для проверки симптомов COVID-19 оказались бесполезными

Новости науки:Исследование показало, что приложения для проверки симптомов COVID-19 почти всегда ошибаются.

Системы онлайн-проверки симптомов COVID-19 почти всегда ошибаются — только треть из поставленных ими диагнозов оказались верными. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Эдит Коуэн, опубликованном в журнале Medical Journal of Australia.

В ходе исследования ученые проанализировали 36 международных мобильных приложений, созданных с целью отвечать на вопросы пользователей о наличии или отсутствии у них симптомов COVID-19. Пользователь описывает приложению свои симптомы, а оно дает рекомендацию обратиться к врачу, если симптомы вызывают опасения.

Такие сервисы, по замыслу разработчиков, должны разгрузить медиков. Однако в действительности они слишком часто ошибаются — только в трети случаев приложения дают верные рекомендации по обращению к врачу, показал анализ.

В частности, приложения дают точный результат только в 36% случаев, а правильные рекомендации о месте и времени обращения за медицинской помощь получают только 49% пользователей, говорится в исследовании.

"Хотя идея использовать цифровые инструменты для проверки своих симптомов выглядит заманчивой, в большинстве случаев существующие приложения в лучшем случае ненадежны а в худшем — опасны", - говорит Мишель Хилл,ведущий автор исследования.