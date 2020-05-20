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Жесткий карантин: в апреле выбросы СО2 в мире сократились на 17%

Жесткий карантин: в апреле выбросы СО2 в мире сократились на 17%
04:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости экологии:Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за COVID-19.

 Выбросы углекислого газа в мире в разгар периода действия ограничительных мер во время пандемии коронавируса в апреле сократились на 17%, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследование международной группы ученых из организации Global Carbon Project.

В частности, в США в прошлом месяце объем выбросов уменьшился примерно на треть. Значительнее всего этот показатель уменьшился, в частности, в Калифорнии.

При этом, в Индии выбросы СО2 сократились на 26%, в Европе - на 27%. В Китае сокращение почти на четверть выбросов было зафиксировано в феврале - именно тогда в этой стране действовали многочисленные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

По подсчетам ученых, уровень выбросов за этот год будет ниже на 4-7%, чем в 2019 году. Этот показатель будет зависеть от того, как долго будут действовать ограничительные меры. Так, если в силе останутся самые строгие меры в течение всего года, то сокращение будет в размере 7%, если такие меры будут сняты в ближайшее время, то этот показатель составит 4%.

Исследователи отмечают, что на фоне снятия ряда ограничений уровень выбросов СО2 к 30 апреля в мире увеличилось на 3,3 млн тонн в день. Они считают, что если бы страны придерживались сокращений выбросов углекислого газа на уровне апреля не только во время пандемии, но на протяжении нескольких десятилетий, то, возможно в итоге, удалось бы избежать нагревания планеты на 1,9 градуса по Цельсию.

В исследовании говорится, что практически половина сокращений выбросов произошла от уменьшения использования транспорта, главным образом легковых и грузовых автомобилей. На снижение движения авиатранспорта приходится лишь 10% от общего числа сокращения выбросов.

Улучшение качества воздуха: как карантин спас тысячи жизней в Китае

Ранее ученых из разных стран уже проводили подобные исследования и фиксировали улучшение состояния воздуха в связи с введенными для борьбы с коронавирусом ограничения, в том числе на транспорт и на работу промышленных предприятий.

В конце апреле Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что улучшение качества воздуха ввиду введенных ограничительных мер привело к снижению показателя смертности в Европе от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. По подсчетам центра, благодаря сокращению вредных выбросов в атмосферу в европейских странах удалось за апрель избежать около 11 тыс. смертей в результате заболеваний, связанных с плохим качеством воздуха. Наиболее высокие показатели относительно числа смертей, которые удалось избежать, зафиксированы в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

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Загрязнение, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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