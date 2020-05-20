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Половина выбросов парниковых газов приходится на предприятия США

Половина выбросов парниковых газов приходится на предприятия США
16:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые из Университета Калифорнии пришли к выводу, что 1 116 предприятий в США ответственны за 50% всех выбросов парниковых газов.

В начале 2019 года концентрация углекислого газа составляла 410 частей на миллион. Это показатель постоянно растет — исследователи подсчитали, что если уровень выбросов CO₂ останется на уровне 37 млн т в год, к началу XXII века концентрация вырастет до 1 200–1 300 частей.

Увеличение доли углекислого газа в атмосфере волнует ученых из-за его теплопоглощающих свойств. Земля и океан на планете поглощают и выделяют тепло, и оно задерживается молекулами углекислого газа. Увеличение концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры на поверхности планеты.

Трехкратный рост концентрации углекислого газа в атмосфере — до 1 300 частей CO₂ на миллион — может привести к исчезновению слоя слоисто-кучевых облаков над океаном. Это событие, которое может произойти в XXII веке, приведет к нагреванию океана на 8 °С, выяснили ранее ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА.

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В новой работе ученые исследовали выбросы токсичных и парниковых газов более чем 25 тыс. предприятий в США в 322 обрабатывающих отраслях с 1998 по 2012 годы. Исследование показало, что небольшое количество компаний ответственно за большую часть вредных выбросов — это около 1 116 предприятий.

По словам исследователей, на эти компании приходится более 50% от всех выбросов отраслей в годовом выражении. Адресная работа с этими предприятиями позволит существенно снизить концентрацию токсичных и парниковых газов в атмосфере, заключают авторы работы.

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Экология, Загрязнение, Предприятие, Выбросы, Парниковые газы.
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