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WWF: В связи с пандемией наблюдается массовая вырубка тропических лесов

WWF: В связи с пандемией наблюдается массовая вырубка тропических лесов
16:14 Сегодня Телеграф www.unian.net

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За период пандемии COVID-19 в мире значительно интенсивнее, чем до нее, уничтожали тропические леса. Об этом сообщается в исследовании Всемирного фонда дикой природы WWF, передает DW.

В WWF рассказали, что проанализировали спутниковые данные из 18 стран Африки, Азии и Южной Америки. В фонде сравнили лесной покров в марте 2020 года с показателями за период времени с 2017 по 2019 год.

"Наши выводы четкие: в марте 2020 года было уничтожено 645 тысяч гектаров тропического леса. Это в семь раз больше площади Берлина. Вырубка лесов на 150 процентов превышает средние аналогичные показатели с 2017-го по 2019 год", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что пять из шести исследуемых стран (Демократическая Республика Конго, Камерун, Кения, Танзания, Центральноафриканская Республика) потеряли наибольшие площади леса в марте 2020 года по сравнению с мартовскими значениями с 2017 по 2019 годы.

Ситуация еще хуже в Азии. В Индонезии, Камбодже, Мьянме, Малайзии и Таиланде масштабы уничтожения лесов в марте 2020 года были значительно большими, чем в 2018 и 2019 годах.

В марте 2020 года потери леса в Малайзии выросли почти на 70 процентов по сравнению со средним показателем за три марта с 2017 по 2019 годы. В Индонезии и Мьянме вырубка лесов возросла по сравнению с этим средним показателем на 130 процентов, а в Камбодже на 190 процентов. Площади вырубки в Таиланде выросли более чем вчетверо.

В Южной Америке площадь вырубки лесов выросла на 167 процентов. В частности, в Бразилии в марте 2019 года вырубили леса на 70 000 гектаров, что уже является высоким показателем. Однако в марте 2020 года в стране было уничтожено на 55 процентов лесов. В Аргентине с марта 2019 года по март 2020 года этот показатель вырос на 322 процента.

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В WWF уверены, что им помешали меры, которые правительства стран применяли во время карантина, вызванного пандемией COVID-19. В фонде рассказывают, что во время карантина в лесах стал значительно слабее государственный контроль.

"Сейчас в лесу меньше полиции, рейнджеров и других государственных инспекторов. Много природоохранников также застряли в "домашних офисах". Особенно под угрозой находятся районы проживания коренных народов. Заповедные территории не охраняются", - отмечают в WWF. А значит, стало гораздо проще незаконно вырубать леса или захватывать земли, например, для добычи полезных ископаемых.

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Все по теме:

Экология, WWF, Лес, Пандемия, Вырубка, Тропические леса, Тропики.
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