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Глобальное потепление: морские виды быстрее наземных адаптируются к изменению климата

Глобальное потепление: морские виды быстрее наземных адаптируются к изменению климата
03:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Морские виды в 6 раз быстрее наземных адаптируются к глобальному потеплению.

Морские виды животных в шесть раз быстрее адаптируются к глобальному потеплению, чем наземные. К такому выводу пришли ученые из Университета Тулузы, их исследование опубликовано на сайте CNRS.

В своем исследовании авторы проанализировали скорость изменения диапазона распространения 12 тыс. видов животных и растений в соответствии с изменениями погоды на разных широтах.

Оказалось, что при определенных условиях морские виды в шесть раз быстрее мигрируют к Северному и Южному полюсам, чем их наземные сородичи. Кроме изменения погодных условий, такая скорость миграции может быть связана с человеческой деятельностью — рыболовством, аквакультурой.

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При этом пока неизвестно, насколько эффективна будет подобная стратегия поведения в борьбе с глобальным потеплением, отмечают ученые.

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Глобальное потепление, Биология, Изменения Климата.
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