Глобальное потепление: морские виды быстрее наземных адаптируются к изменению климата

Новости экологии:Морские виды в 6 раз быстрее наземных адаптируются к глобальному потеплению.

Морские виды животных в шесть раз быстрее адаптируются к глобальному потеплению, чем наземные. К такому выводу пришли ученые из Университета Тулузы, их исследование опубликовано на сайте CNRS.

В своем исследовании авторы проанализировали скорость изменения диапазона распространения 12 тыс. видов животных и растений в соответствии с изменениями погоды на разных широтах.

Оказалось, что при определенных условиях морские виды в шесть раз быстрее мигрируют к Северному и Южному полюсам, чем их наземные сородичи. Кроме изменения погодных условий, такая скорость миграции может быть связана с человеческой деятельностью — рыболовством, аквакультурой.

При этом пока неизвестно, насколько эффективна будет подобная стратегия поведения в борьбе с глобальным потеплением, отмечают ученые.