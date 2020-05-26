Глубины океана прогреваются быстрее, чем считалось: последствия для местной фауны непредсказуемы

Новости экологии:В глубинных слоях океана вода греется в 11 раз быстрее, чем раньше. Ученые не могу предсказать последствия таких изменений для животных.

Исследование ученых из Квинслендского университета в Австралии показало, как животные в океане реагируют на изменение климата. Для этого они использовали метрику "скорость изменения климата", которая определяет вероятную скорость и направление смещения видов по мере нагревания океана.

"Мы рассчитали скорость изменения климата по всему океану за последние 50 лет, а затем и до конца столетия, используя данные сразу 11 климатических моделей, — отметили исследователи. — Это позволило нам сравнить скорость изменения климата в четырех зонах океанских глубин. Так мы оценили, в каких из них биоразнообразие может измениться больше всего".

Исследователи обнаружили, что сейчас скорость изменения климата на поверхности океана в два раза выше из-за более сильного потепления поверхности, в результате чего более глубокие виды подвергаются меньшему риску изменения климата, чем виды, обитающие на поверхности океана. Однако к концу века тепло будет проникать глубже. Уже сейчас в водах от 200 до 1000 м потепление ускорилось в 11 раз.

Ученые также заметили, что климатические изменения на разной глубине происходят с разной скоростью. Это проблема — изучить влияние глобального потепления на животных сложно. Профессор Энтони Ричардсон заявил, что, по мнению команды, необходимо принять меры для управления выбросами углекислого газа.

"Значительное сокращение выбросов углекислого газа имеет жизненно важное значение для контроля над потеплением и для того, чтобы к 2100 году взять контроль над изменениями, — отметили ученые. — Из-за огромных размеров и глубины океана потепление, уже поглощенное на поверхности океана, будет смешиваться с более глубокими водами. Это означает, что морская флора и фауна в глубоководных слоях океана столкнутся с нарастающими угрозами потепления океана вплоть до конца столетия".

Они также предложили создать несколько крупных и охраняемых глубоководных районов, где ущерб животным нанести нельзя. Исследователи хотят, чтобы это зарегулировали международные соглашения.