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Птицы ежедневно съедают сотни кусочков пластика: от этого могут пострадать люди

Птицы ежедневно съедают сотни кусочков пластика: от этого могут пострадать люди
04:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:Ученые считают, что пластик будет постепенно передаваться по пищевой цепочке и дойдет до человека.

Новое исследование, проведенное исследователями Кардиффского университета, показало, что пластик поедают не только животные, которые живут в океане. Они установили, что птицы ежедневно питаются сотнями пластиковых частиц через пищу, которую они находят у берегов океанов и рек.

Ученые считают, что это наглядное свидетельство того, что пластиковые загрязнители быстро продвигаются вверх по пищевой цепочке.

Например, они обнаружили, что полипропилен, полиэстер и нейлон загрязняют реки, попадают в организм рыб и птиц. Уже затем пластик может передаваться хищникам, которые их поедают. Ученые Кардиффского университета даже обнаружили частицы пластика в птицах, которые ныряют за насекомыми в воду.

"За почти 40 лет исследований рек и океанов мы и не представляли себе насколько частицы пластика распространятся по планете. Мы не могли себе представить, что однажды наша работа выявит птиц, которые потребляют сотни частиц ежедневно", — отмечают исследователи. По их данным, чаще всего в птицах можно встретить фрагменты из полиэстера, полипропилена и нейлона.

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"Хищные животные являются следующими в этой цепочке — пластик будет передаваться от одних организмов к другим. Так отходы со временем могут распространиться и дойти до человека", — отмечают ученые.

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Птицы, Загрязнение, Биология, Пластик, Микропластик.
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