Готовят людей к борьбе с болезнями: деревья в парках влияют на иммунитет горожан

Новости экологии:Чем разнообразнее деревья в городских парках, тем выше иммунитет у горожан.

Растительность зеленых зон в городах может улучшить разнообразие микробиоты почвы до более естественного состояния, а это, в свою очередь, положительно влияет на здоровье человека.

К такому выводу пришли ученые из Университета Аделаиды, результаты их исследований опубликованы в Restoration Ecology.

Исследователи сравнили состав различных типов городских зеленых насаждений с отличающимся друг от друга уровнем разнообразия растительности, в том числе газоны, пустыри, парковые насаждения, заболоченные леса и остаточные леса в одному из муниципалитетов города Плейфорд в Южной Австралии.

Цель исследования состояла в том, чтобы понять: можно ли восстановить микробиом городских зеленых насаждений. Этот процесс известен также как ревайлдинг микробиома. По данным ученых, именно ревайлдинг подвергнет горожан взаимодействию с большим числом микроорганизмов, составляющих микробиоту, а значит, будет с большей интенсивностью развивать иммунную систему у людей.

Джейкоб Миллс из Института биологических наук и окружающей среды Университета Аделаиды говорит, что исторически люди жили в сельских и диких ландшафтах, а дети проводили больше времени на свежем воздухе, что позволило им подвергаться воздействию большего количества микробов.

"Урбанизация радикально изменила наше детство. Больше времени, проведенного в помещении, низкокачественные диеты и меньшее воздействия дикой среды, привело к значительному увеличению числа таких неинфекционных заболеваний, как ухудшение здоровья органов дыхания", — говорит Джейкоб.

"Воздействие биоразнообразной природной среды несет экологические выгоды — зеленые зоны с более высокой функцией экосистемы дают детям лучшую возможность контактировать с почвой, которая, в свою очередь, содержит микробные соединения, уменьшающие стресс и беспокойство. Проще говоря, чем больше разнообразие в микробиоте, тем больше дети здоровы", — добавляет ученый.

Исследование показало, что зеленые зоны с остатками местных лесов содержат больше местных видов растений, нежели насаждения — газоны, пустыри, а значит, и большее разнообразие микробиоты. Почвенные микробиоты в озелененных городских зеленых насаждениях были аналогичны микробиотам, обнаруженным в остаточных лесах, и сильно отличались от газонов и пустующих участков, которые имели меньшее разнообразие микробиоты.

"Это указывает на то, что почвенный микробиом почвенного массива несколько восстановился до своего прежнего более естественного состояния биоразнообразия, — утверждает Джейкоб. — Богатство видов растений, рН почвы и электропроводность были основными переменными для анализа сообществ микроорганизмов в нашем исследовании. Городские пространства с низким содержанием микроорганизмов, как правило, более благоприятны для болезнетворных микроорганизмов и вредителей. также известный как микробные "сорняки". Увеличение разнообразия видов растений важно для структуры микробных сообществ и повышает функцию экосистемы".

"Повышение биоразнообразия может привести к снижению уровня неинфекционных заболеваний за счет улучшения подготовки нашей иммунной системы к борьбе с болезнями", — заключает ученый.