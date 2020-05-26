Более сотни лет исследований: ученые объединили исследования симбиоза грибов и растений в единую базу данных

Новости науки:Биологи создали базу данных, которая связывает все исследования о растениях и грибах за последние 120 лет.

Биологи из Лейденского университета в Нидерландах собрали большую базу данных из исследований, которые проводили ученые со всего мира за последние 120 лет о взаимодействии растений и грибов. Об этом пишет Phys.org.

Почти все растения имеют корни, которые позволяют им получать питательные вещества из почвы. На многих корнях — особенно у крупных деревьях — растут грибы. Эти отношения, называемые микоризой, являются симбиотическими, поскольку грибы, как и растения, выигрывают от этого. При этом такой симбиоз важен для обоих типов организмов, поскольку они не смогли бы выжить без него.

До сих пор информация об этих симбиотических отношениях была разбросана по бесчисленным научным публикациям. Новая база данных о взаимодействии грибков, доступная через Глобальный информационный фонд по биоразнообразию (GBIF) и платформу управления данными о биоразнообразии PlutoF, объединяет все знания в единый источник и позволяет ученым по-новому понять важность взаимоотношений растений и почвы.

Ученые отмечают, что корневые грибы не только помогают растениям получать питательные вещества из почвы — виды микоризы и их количество в корнях растений могут оказывать большое влияние на жизнь растений в целом. Исследования показали, что типы и интенсивность микоризы в экосистеме могут оказать существенное влияние на биоразнообразие растений. Ученые даже пришли к выводу, что микоризные грибы могут влиять на количество углерода, которое экосистема может хранить в почве.

"Это самые старые симбиотические отношения на планете. Только за последние два десятилетия мы начали понимать истинную важность микоризы. Эта новая база данных позволяет нам видеть лес — за деревьями. Объединение всех существующих знаний позволит нам понять роль микоризного симбиоза в экосистемах", - говорит эколог Надя Судзиловская.

В новую базу данных пока вошли не все растения в мире. Однако ученые смогут самостоятельно добавлять в нее свои исследования, поэтому, считают биологи, в ближайшее время она сможет стать самой подробной в истории наблюдений.