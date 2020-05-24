Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тариф на свет предлагают повысить с 1 октября: Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике
Тариф на свет предлагают повысить с 1 октября: Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике
Штаб ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"
Шахтер разгромил Рух, пропустив первым
Шахтер разгромил Рух, пропустив первым
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 мая

Как растения заселили сушу: водоросли могут дать ответ

Как растения заселили сушу: водоросли могут дать ответ
14:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Исследователи Корнелла секвенировали и анализировали геном одноклеточной водоросли, которая относится к ближайшей линии к наземным растениям и дает много подсказок о том, как водные растения впервые заселили землю.

Penium margaritaceum принадлежит к группе пресноводных водорослей, называемых харофитами, и в частности к подгруппе, называемой Zygnematophyceae, которая имела общего предка с первыми наземными растениями около 600 млн лет назад. Чтобы перейти от воды к земле, переход, который до сих пор озадачивает ученых, растения должны были защитить себя от высыхания и ультрафиолетового излучения, и им приходилось разрабатывать новые способы, чтобы поддерживать себя без плавучести, обеспечиваемой водой.

Исследователи обнаружили следы всех этих адаптаций в геноме Penium, что позволяет понять механизмы и генетику, необходимые ранним наземным растениям.

Мы почти ничего не знали о геномах непосредственных предков наземных растений. Теперь у нас есть захватывающее понимание последнего общего предка водорослей и наземных растений. И это позволяет биологам выявлять происхождение их молекулярных путей, систем развития и биологических процессов и помещать их в контекст колонизации Земли способами, которые ранее были невозможны, - Джоселин Роуз, профессор биологии растений в Колледже сельского хозяйства и наук о жизни.

Хотя некоторые водоросли из группы харофитов разветвлены и выглядят как ранние наземные растения, молекулярные данные показывают, что общий предок имел более простую филаментообразную форму.

Эта водоросль живет на окраине пресной воды и земли, в местах обитания, которые подвергают его воздействию периодов высыхания и регидратации, и это, вероятно, было ключевым фактором развития в давние времена.

Геном Penium содержит много повторяющейся и «мусорной» (некодирующей) ДНК, что создавало проблемы для исследователей. В итоге они извлекли чистый набор ДНК из очищенных ядер и интегрировали различные методы секвенирования ДНК и программы сборки, чтобы охватить весь геном. Они также провели современное секвенирование транскриптома (РНК), чтобы дополнить секвенирование генома и понять, какие гены были включены и выключены различными стрессами.

Одним из важных результатов является то, что ученые нашли флавоноиды, химические вещества, которые могут защитить от ультрафиолетового излучения. Ранее считалось, что эти соединения существуют только на наземных растениях. А тут были обнаружены не только сами флавоноиды, но и части пути их биосинтеза.

Доказано, что собаки могут заражаться COVID-19 от своих хозяев

Исследователи также определили гены, вовлеченные в регуляторные системы и передачу сигналов гормонов, которые ранее были обнаружены только у наземных растений, а также механизмы, которые препятствуют высыханию растений, включая образование слизи.

Они также обнаружили большое количество генов, которые способствуют биосинтезу и реорганизации клеточной стенки, необходимых для структурной поддержки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Водоросли, Наука, Геном, Секвенирование, Penium margaritaceum.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
02 В столице простились с нардепом нескольких созывов Анатолием Матвиенко
03 Вступил в силу закон об администрировании налогов
04 Саакашвили обсудил с Американской торговой палатой план реформ в Украине
05 С праздником Ураза-байрам! Красивые поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия коронавируса: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19
Коронавирус: во Франции за сутки – 250 новых случаев COVID-19
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая
У Владимира Остапчука новая девушка: признание шоумена
У Владимира Остапчука новая девушка: признание шоумена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь