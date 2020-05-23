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Доказано, что собаки могут заражаться COVID-19 от своих хозяев

Доказано, что собаки могут заражаться COVID-19 от своих хозяев
21:07 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Собака породы померанский шпиц стала одним из первых псов, у которого диагностировала коронавирус.

Первые две собаки, у которых был диагностирован коронавирус - померанский шпиц и немецкая овчарка - с большой вероятностью, заразились от своих владельцев. У обоих псов выделены вирусная РНК и антитела к SARS-CoV-2; кроме того у одной из собак в организме циркулировал живой вирус. Об этом в своей статье, опубликованной в Nature, пишут вирусологи из Гонконгского университета.

Анализ вирусных генетических последовательностей у псов показал, что они идентичны тем, которые были найдены у человека. Такая генетическая связь убедительно подтверждает факт передачи патогена от хозяев питомцам. Исследование не показало никаких доказательств в пользу того, что собаки могут передавать инфекцию другим животным или людям. Но пока что у ученых недостаточно данных, чтобы четко определить, в каком направлении может распространяться вирус.

Стоит сказать, что сама вероятность передачи вируса от человеку собаке невелика. Лишь 2 из 15 собак, которые проживали вместе с заболевшими владельцами и за которыми следили ученые, заразились вирусом SARS-CoV-2. Симптомы коронавирусной инфекции также не были тяжелыми. Однако вероятность передачи вируса от человека к животным и обратно должна быть учтена для профилактики и прогнозирования вспышек инфекции.

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Это уже не первый случай обнаружения коронавирусной инфекции у животных, которые каким-либо образом контактировали с людьми. Ранее заражение SARS-CoV-2 подтвердилось у трех домашних котов (одного в Гонконге и двух в США). Также положительный результат теста на коронавирус дали четыре тигра и три льва в Нью-Йоркском зоопарке.

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Новые данные подтверждают результаты исследования, проведенного в апреле этого года, когда китайские исследователи намеренно инфицировали коронавирусом собак. Ученые рекомендуют людям, у которых диагностирован Covid-19, носить маску при уходе за домашними животными, и по возможности ограничивать тактильный контакт с ними.

Исследователи планируют продолжить свои исследования путей передачи коронавируса. Уже установлено, что SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от летучих мышей, но не исключено, что кошки и собаки могли быть промежуточным звеном в пути передачи, ведь в Китае мясо этих животных активно употребляется в пищу.

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Также ученые хотят понять, какие симптомы Covid-19, характерные для человека, могут проявляться у псов. Например, у людей, зараженных коронавирусом, часто наблюдается потеря обоняние. Это может повлиять на специально обученных собак, которые вынюхивают взрывчатку, наркотики и запрещенные вещества.

Интересно, что несколько месяцев назад советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что кошек и собак нельзя считать потенциальным источником заражения SARS-CoV-2 для людей. По мнению специалиста, эти животные могут быть переносчиками коронавирусов, которые для человека не опасны.

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Все по теме:

Собаки, Животные, Заражение, Питомцы, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
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