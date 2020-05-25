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Мэр Киева просит "не делать из можжевельника слона" - каштаны на Крещатике будут

Мэр Киева просит "не делать из можжевельника слона" - каштаны на Крещатике будут
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В столице на Крещатике высадили кусты можжевельника временно, а после реконструкции улицы там высадят каштаны.

В Киеве на Крещатике высадили кусты можжевельника временно, а после реконструкции улицы там высадят каштаны.

Об этом на брифинге проинформировал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник, там, где на данный момент не было деревьев, такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика, ее не делали уже много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья нет смысла", - сказал Кличко.

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Он сообщил, что можжевельник перед началом ремонта улицы Крещатик пересадят в парки и скверы города. "Мы учитываем предыдущий опыт, потому что во время масштабной реконструкции Крещатика - это было в 1998 году, сузили широкую бульварную часть улицы и каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха, а смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья, они ослабевают и болеют", - отметил руководитель города.

По его словам, чтобы избежать этого, во время реконструкции Крещатика расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

"Конечно, каштаны - символ нашего города. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Будут расти каштаны и на Крещатике, будем искать выносливые сорта, каштаны будут. Поэтому прошу не делать из можжевельника слона. Можжевельник тоже заслуживает внимания, но его с Крещатика в следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", - уточнил Кличко

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Киев, Украина, Деревья.
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