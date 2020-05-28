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Не райский сад, но все же: изменение климата может озеленить крупнейшую пустыню мира

Не райский сад, но все же: изменение климата может озеленить крупнейшую пустыню мира
20:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:По мнению климатологов, глобальное потепление превратит Сахару в цветущий сад.

Уже в ближайшее столетие засушливые регионы пустыни Сахара могут стать значительно более зелеными и дождливыми, если в результате глобального потепления температура на планете поднимется более чем на два градуса по шкале Цельсия. С таким прогнозом выступили специалисты из Германии и США под руководством Якоба Шеве из Института климатологических исследований в Потсдаме.

Специалисты предполагают, что Сахара, на сегодняшний день представляющая собой одно из самых сухих и безжизненных мест на планете, была такой далеко не всегда - в некоторые периоды истории Земли на ней появлялось немало растительности, однако, когда климат вновь менялся, ситуация опять становилась такой же, как сегодня.

Учёные считают, что в случае, если глобальное потепление не замедлится, это, как ни странно, может благотворно сказаться на регионе под названием Сахель, представляющем собой южные окраины Сахары. Как показал ряд климатических моделей, подготовленных специалистами, если во многих других участках мира в результате изменений климата наступит засуха, Сахель, напротив, станет более плодородным и пригодным для сельского хозяйства. Это произойдёт из-за того, что в новых климатических условиях изменится характер движения муссонов у берегов Африки, так что в Сахель будет попадать значительно большее количество влаги.

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Согласно прогнозу исследователей, если среднемировая температура преодолеет определённый "рубеж", Сахель станет значительно более "зелёным" всего за пять лет или даже за ещё меньший срок. При нынешних темпах глобального потепления произойти подобное может уже в конце XXI века, подчёркивают учёные.

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Глобальное потепление, Озеленение, Пустыня, Сахара.
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