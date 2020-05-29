Как климат влияет на концентрацию оксида азота в воздухе: исследование

Новости экологии:Чем холоднее климат, тем больше в городе аэрозолей-загрязнителей.

Ранее считалось, что азотная кислота не оказывает существенного влияния на образование или ранний рост аэрозольных частиц, даже если нитратные соединения часто встречаются в более крупных частицах.

Исследователи выяснили, что соединения азота могут замедлять или ускорять рост аэрозольных частиц в зависимости от обстоятельств. Это означает, что уменьшение содержания диоксида серы, который ранее считался одним из катализатором загрязнения воздуха, само по себе недостаточно для предотвращения проблемы смога, наблюдаемой в крупных городах.

Работа демонстрирует, что в холодном климате азотная кислота может значительно увеличить рост частиц и даже образовывать частицы вместе с аммиаком при температуре ниже -15 °C. При этом азотной кислоты и аммиака в атмосфере в 1000 раз больше, чем серной кислоты, отмечают авторы исследования.

Открытие может объяснить, почему аэрозольные частицы образуются даже в сильно загрязненных больших городах, несмотря на уверенность ученых в том, что уже имеющиеся загрязняющие вещества должны предотвращать образование и рост новых аэрозольных частиц.

Тот же механизм может также генерировать частицы выше в атмосфере, где температура всегда низкая, а оксиды азота образуются в результате молнии, заключают исследователи.