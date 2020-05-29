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Неутешительная тенденция: изменение климата плохо влияет на деревья

Неутешительная тенденция: изменение климата плохо влияет на деревья
13:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории пришли к выводу, что изменение климата плохо сказывается на росте деревьев.

Известно, что несколько факторов, прямо или косвенно связанных с деятельностью человека, привели к значительному сокращению площади лесов по всему миру. Среди них вырубка, лесные пожары, насекомые и болезни. Эти изменения привели к дисбалансу трех важных характеристик разнообразного и процветающего леса: пополнения, которое представляет собой появление новых саженцев, роста, чистого увеличения биомассы, а также смертности или гибели деревьев в лесу.

Исследователи использовали спутниковые снимки вместе с и полевые данные о размерах и высоте деревьев. На основе этого они сделали вывод, что глобально усредненный размер деревьев за последнее столетие сократился и, вероятно, будет продолжать сокращаться из-за продолжающихся изменений в окружающей среде.

"Смертность растет в большинстве районов, в то время как пополнение и рост меняются с течением времени, что приводит к чистому снижению площади лесов. К сожалению, факторы, благоприятствующие смертности, такие как увеличение числа насекомых-вредителей, а также лесные пожары и засухи, из-за повышения температуры и изменений климата будут наблюдаться все чаще. Сокращение среднего возраста и высоты деревьев уже происходит — вероятно, это тенденция продолжится и в будущем" - Нейт Макдауэлл, ведущий автор исследования.

Не райский сад, но все же: изменение климата может озеленить крупнейшую пустыню мира

По словам исследователей, уменьшение высоты и продолжительности жизни деревьев окажет серьезное влияние на глобальную экосистему — в том числе, на выживаемость некоторых видов живых организмов.

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Исследование, Экология, Климат, Деревья.
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