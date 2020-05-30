Как из мультфильма: на дне Индийского океана найден глубоководный осьминог

Новости экологии:Это самый глубоководный осьминог в истории наблюдений, ранее ученые считали, что эти существа не могут жить на глубине более 5 км.

Ученым из команды экспедиции доктора Алан Джеймисон "Пять глубин", в рамках которой они погружаются в самые глубокие места каждого океана на Земле, удалось заснять осьминога вида Grimpoteuthis или "Дамбо", которому дали такое название благодаря его схожести с персонажем мультфильма Диснея 1940-х годов.

Историю открытия рассказывает B-B-C.

Заснятый осьминог был до 35 см в длину. Ученые отмечают, что благодаря этим исследованиям можно утверждать, что осьминоги могут найти потенциально подходящую для них среду обитания как минимум на 99% поверхности мирового дна.

Осьминог рода Grimpoteuthis попал в объектив фотокамеры на рекордной глубине - семь тысяч метров. Головоногий моллюск был замечен на дне Зондского желоба - глубочайшей впадины Индийского океана. pic.twitter.com/hOPLOtJYnS — I.ORKA (@IORKARUS) May 29, 2020

"Им приходится совершать что-то очень сложное внутри своих клеток. Представьте, клетка похожа на воздушный шар, — а под таким давлением она просто разрушится. Поэтому ей потребуется некоторая умная биохимия, чтобы убедиться, что она сохраняет эту сферу" - Доктор Алан Джеймисон.