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Как из мультфильма: на дне Индийского океана найден глубоководный осьминог

Как из мультфильма: на дне Индийского океана найден глубоководный осьминог
09:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:Это самый глубоководный осьминог в истории наблюдений, ранее ученые считали, что эти существа не могут жить на глубине более 5 км.

Ученым из команды экспедиции доктора Алан Джеймисон "Пять глубин", в рамках которой они погружаются в самые глубокие места каждого океана на Земле, удалось заснять осьминога вида Grimpoteuthis или "Дамбо", которому дали такое название благодаря его схожести с персонажем мультфильма Диснея 1940-х годов.

Историю открытия рассказывает B-B-C.

Заснятый осьминог был до 35 см в длину. Ученые отмечают, что благодаря этим исследованиям можно утверждать, что осьминоги могут найти потенциально подходящую для них среду обитания как минимум на 99% поверхности мирового дна.

Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни

"Им приходится совершать что-то очень сложное внутри своих клеток. Представьте, клетка похожа на воздушный шар, — а под таким давлением она просто разрушится. Поэтому ей потребуется некоторая умная биохимия, чтобы убедиться, что она сохраняет эту сферу" - Доктор Алан Джеймисон.

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Экология, Открытие, Животные, Осьминог.
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