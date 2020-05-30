Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее

Новости экологии:Исследователи вычислили скорость таяния ледников в далеком прошлом.

Исследователи из Полярного научно-исследовательского института Скотта в Университете Кембриджа нанесли на карту морское дно вблизи восточной части Антарктического полуострова с помощью специального оборудования и вычислили скорость таяния ледников в далеком прошлом.

В ходе исследования, проведенного с использованием автономного подводного аппарата, парившего над морским дном на высоте 60 метров, была составлена подробная карта волнистого рельефа. "Изучая рельеф, мы смогли определить, как вел себя лед в прошлом", - говорит директор Полярного исследовательского института Скотта Джулиан Доудсвелл.

Гребни высотой менее 1,5 метра и находящиеся на расстоянии примерно 20−25 метров друг от друга - это следы плавающих льдин, поднимаемых и опускающихся в осадок приливами и отливами. Проведя эти измерения и сделав расчет, ученые поняли, что каждый день льды отступают на 40−50 метров меньше льда. Это составляет около 18 километров в год.

Именно такой была скорость таяния ледников 12 тысяч лет назад, во время глобального потепления. Следовательно, если климат будет теплеть и дальше, ледники растают за считанные десятилетия.

Рельеф дна возле Антарктиды

Сегодня за таянием ледников наблюдают со спутников, отмечая, что в районе острова Пайн-Айленд это происходит со скоростью около 1,6 километров в год - в десять раз медленнее обнаруженного учеными рекорда.

Таяние льдов Антарктиды не только повысит уровень океана, но изменит степень его солености и температуру, что будет иметь серьезные последствия для полярных течений, погоды и экологии.