Исследователи установили вероятную причину "девонского вымирания"

Новости экологии:Ученые подчеркивают, что подобные случаи могут повториться.

Британские исследователи выяснили, что стало причиной девонского вымирания, произошедшего 359 миллионов лет назад. Их статья размещена на сайте Science Advances.

Утверждается, что самой вероятной причиной одного из самых масштабных вымираний жизни в истории планеты было воздействие ультрафиолета. Радиация оказалась смертельной для большей части живых существ девонского периода в связи с истощением озонового слоя, вызванного глобальным потеплением - частью естественного цикла Земли.

Исследователи обнаружили образцы окаменелых растений, предположительно, Девонского периода на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии. При растворении окаменелостей в плавиковой кислоте ученым удалось выделить споры древних растений. Эти споры отличались необычной формой, в особенности формой их шипов.

По мнению исследователей, неправильная форма спор получилась впоследствии повреждения их ДНК под воздействием ультрафиолета. Также у многих из образцов спор обнаружили пигментацию, которая выработалась в качестве защитного механизма от повышенного уровня ультрафиолетового излучения.

Излучение стало губительным для флоры и фауны на суше и в мелководье. Некоторым растениям удалось выжить, однако лесная экосистема была подорвана. Вымирание коснулось четвероногих и доминирующей группы рыб плакодермов, последних сменили акулы и костные рыбы, которым удалось выжить и сохранить доминирующие позиции среди рыб в нынешних экосистемах.

Ученые подчеркивают, что при резком потеплении на планете озоновый слой естественным образом разрушается, из чего следует "неизбежный вывод" о необходимости осознания того, что подобные случаи могут повториться.