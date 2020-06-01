Кофе под угрозой: робуста может погибнуть

Новости экологии:Один из двух самых популярных в мире сортов кофе может исчезнуть из-за изменения климата.

Зерно, из которого готовится каждая вторая чашка кофе на планете, относится к одному из двух сортов — арабика или робуста. Самый популярный из них, арабика, входит в перечень из 124 видов, которым в ближайшие десятилетия грозит вымирание. Это 60% от всех диких видов кофе, произрастающих на планете.

Большинство видов кофе растут в лесах Африки, Азии и Мадагаскара — причем как коммерческих, так и диких. Эти районы подвергаются значительному влиянию изменений климата — температура в них постепенно повышается, а объем осадков меняется.

В новой работе исследователи изучили данные об урожае за 10 лет с 798 ферм в Индонезии и Вьетнаме, на которые приходится до 55% мировых объемов робусты.

Анализ показал, что устойчивость сорта робуста к глобальному потепления намного ниже, чем считалось ранее. В частности, он может эффективно расти и давать хороший урожай в температурном диапазоне от 18,6 до 26,6 °C. Это намного ниже диапазона от 22 до 30 °C, который ученые называли ранее.